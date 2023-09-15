Yola fırlayan kedi arabanın altında kaldı, o anlar kameraya yansıdı

Elazığ’da birden yola fırlayan kedi, seyir halindeki otomobilin altında ezildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ’da birden yola fırlayan kedi, seyir halindeki otomobilin altında ezildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birden yola fırlayan kedi seyir halindeki bir otomobilin altında kaldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yola fırlayan kedinin otomobilin altında kaldığı ve yolda ilerleyen otomobilin bir süre bekledikten sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.