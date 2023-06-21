‘Yol medeniyettir düsturuyla hareket ediyoruz’ 

Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, ‘Yol Medeniyettir’ düsturuyla hareket ettiklerini belirterek, göreve geldikleri günden bugüne beldenin görünümünü değiştiren hizmetlere imza attıklarını kaydetti.

Organize Sanayi Bölgesi girişinden Yurtbaşı Beldesine kadar olan yolun sıcak asfalt serim çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Yılmaz, bundan sonra da aynı heyecan ve azimle çalışmaların gerçekleşeceğini söyledi.

BAŞKAN YILMAZ: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesi girişinden beldeye kadar olan yolun sıcak asfalt çalışmalarının gerçekleşmesinde emekleri olan Elazığ Valisi Ömer Toraman’a, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na, AK Parti Elazığ Milletvekillerine, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’a, İl Özel İdaresi Geenel Sekreterliği’ne, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’ne belde halkı adına minnettar olduklarını vurguladı.

AMATÖR FUTBOL SAHASINDA ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Yurtbaşı Beldesindeki gençlerin sportif faaliyetlerini yapmaları adına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Amatör Futbol Sahası Soyunma Odalarında çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Başkan Yılmaz, bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren’e teşekkür etti. Başkan Yılmaz, beldeye güzel bir görünüm kazandıran Amatör Futbol Sahası’nın belde sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

BAŞKAN YILMAZ: YAZ AYLARINDA ÇALIŞMA TEMPOMUZ ARTACAK

Yaz aylarında çalışma tempolarının daha çok artacağını kaydeden Başkan Yılmaz, özellikle beldenin mahallelerinde yol, kaldırım ve parke döşeme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi. Yurtbaşı belde sakinlerinin mutluluğu adına ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini belirten Başkan Yılmaz, çalışmalarda emeği geçen belediye personellerine de teşekkür etti.