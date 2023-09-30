Yol çalışmalarını inceleyen Vali Usta: ’’İnsanımız her türlü hizmetin en iyisine layık’’

Bingöl’de İl Özel İdaresi tarafından yapılan yol çalışmalarını inceleyen Vali Ahmet Hamdi Usta, ’’Çevirme, Sarısaman, Yazkonağı, Yolaçtı ve Sağgöze köyleri grup yolunda yapılan karayolları standardında yapılan 25 kilometrelik asfaltlama çalışmalarını yerinde gördüm. Harika bir hizmet. İnsanımız her türlü hizmetin en iyisine layık’’

Bingöl’de İl Özel İdaresi tarafından yapılan yol çalışmalarını inceleyen Vali Ahmet Hamdi Usta, ’’Çevirme, Sarısaman, Yazkonağı, Yolaçtı ve Sağgöze köyleri grup yolunda yapılan karayolları standardında yapılan 25 kilometrelik asfaltlama çalışmalarını yerinde gördüm. Harika bir hizmet. İnsanımız her türlü hizmetin en iyisine layık’’Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Özel İdaresi tarafından Genç ilçesinde bağlı köylerde yapılan yol çalışmalarını inceledi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül’den bilgi alan Vali Usta, yolların karayolları standardında yapıldığını belirtti. Vali Usta, “Çevirme, Sarısaman, Yazkonağı, Yolaçtı ve Sağgöze köyleri grup yolunda yapılan karayolları standardında yapılan 25 kilometrelik asfaltlama çalışmalarını yerinde gördüm. Harika bir hizmet. İnsanımız her türlü hizmetin en iyisine layık. Devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, vekillerimize, Özel İdaremize ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum” diye konuştu.Yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ise ’’Valimiz Ahmet Hamdi Usta ile beraber Yazkonağı - Sağgöze bölgemizi ziyaret edip, yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Coğrafya zordu ama yürütülen çalışmalarla artık bölgemizin çehresi değişecek” ieklinde konuştu.’’Kaliteli yol ve konforlu ulaşım bu bölgede en önemli ihtiyaçtı’’Yol incelemelerinin ardından bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen ve talepleri dinleyen Vali Usta, “Genç Yazkonağı arasındaki asfaltlama çalışmaları incelememde Çevirme, Sarısaman, Yazkonağı, Yolaçtı ve Sağgöze köylüleriyle bir araya geldim. Kaliteli yol ve konforlu ulaşım bu bölgede en önemli ihtiyaçtı. Hizmete kavuşmanın, vali ve devlet görevlilerini aralarında görmenin mutluluğu görülmeye değerdi. Bu arada harika bir ev sahipliği yaptılar. Teşekkür ederim’’ dedi.