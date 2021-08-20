Yol çalışmaları sürüyor  

Elazığ Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatmak ve ulaşımda konforu artırmak için yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir trafiğini rahatlatmak ve ulaşımda konforu artırmak için yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, şehir içi trafik yoğunluğunu rahatlatan ve vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde kısa süre önce başlatılan yol yenileme çalışmalarını tamamlayarak tekrar hizmete hazır duruma getirdi. Ekipler ayrıca, Salıbaba ve Çatalçeşme Mahallelerini Doğukent’e bağlayan 25 metre genişliğinde 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli yeni yol çalışması gerçekleştirdi. Mahalleler arası ulaşımı daha kolay duruma getirecek yeni güzergâhın, asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şehir içi ulaşım ağını zenginleştirmek amacıyla çalışmaların aktif bir şekilde devam ettiği belirtilerek, “İlimizde üstyapı, bakım, onarım, yeni yol ve bağlantı yolu çalışmaları birçok noktada devam ediyor. Vatandaşlarımıza belediye çalışmalarına gösterdikleri anlayış için teşekkür ederiz” denildi.