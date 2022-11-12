Yoğun sis kazayı beraberinde getirdi 

Elazığ’da yoğun sis etkili olurken, belirli bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığındaki değişim nedeniyle Elazığ’da sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle özellikle Malatya, Diyarbakır ve Bingöl’e geçişi sağlayan Güney Çevre Yolu dahil kent merkezinde görüş mesafesi düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler trafik tabelalarını görmekte güçlük yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, trafikte hızlarını azaltarak seyretti.

Kaza, Elazığ Malatya kara yolu Hankendi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sisin etkili olduğu bölgede H.T. idaresindeki 65 ABA 147 plakalı cip ile H.A. yönetimindeki 23 EE 313 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.