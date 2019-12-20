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Giriş Tarihi : 20-12-2019 09:18

Yoğun sis kazaya neden oldu!

Kazada 2 kişi yaralandı.

Yoğun sis kazaya neden oldu!

Elazığ'da yoğun siste sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motorsiklet devrildi, 2 kişi yaralandı.  

Kaza, kent merkezinde Vali Fahri Bey Caddesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 23 AAG 942 plakalı  motorsikletin sürücüsü yoğun siste de dengesini kaybetti. Seyir halindeki motorsiklet devrildi, sürücü ve arkada oturan 1  kişi yaralandı. Kazayı görenler sağlık  ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla şehir hastanesine kaldırıldı.

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