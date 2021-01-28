Yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada: "Cuma günü yağışlar Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde beklenmektedir" denildi.Merkez ayrıca, tipi, eğimli bölgelerde çığ, buzlanma ve dona karşıda uyarıda bulunarak, muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını önerdi.