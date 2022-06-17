YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti  

Elazığ Belediyesi, 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) girecek öğrenciler için ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini açıkladı.

Elazığ Belediyesi 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS'ye girecek öğrenciler için ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacağını açıkladı. Elazığ Belediyesi öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için vatandaşları gürültü konusunda uyarırken, sınav saatlerinde de öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için şehir genelinde sürdürülen inşaat, alt yapı, yol ve çevre çalışmalarına ara verileceği kaydedildi.

YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Sevgili gençler gelecek yol haritanızda önemli bir dönüm noktası olan YKS’de hepinize yürekten başarı diliyorum. Uzun bir çalışma maratonu sonucu gireceğiniz bu sınavda emeklerinizin karşılığını almanızı temenni ediyorum. Sevgili genç kardeşlerim, önünüzde uzun bir hayat yolculuğu var. Bu yolda en önemli şey hayatınıza kazandıracağınız değerler, bilgi ve birikimlerdir. Sınavlar hayat yolculuğunuzu belirleyecek önemli bir aşama olsa da sizler her şeyden önemlisiniz. Daha güzel ve daha güçlü yarınlar için en büyük gücümüz sizlersiniz. Kendinize inanın ve güvenin. Bir kez daha hem YKS’de hem de hayat yolculuğunuzda sizlere canı gönülden başarı diliyorum.” dedi.

Belediyeden yapılan açıklamada ise "18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS'ye girecek öğrencilerin sınav noktalarına ulaşımlarında herhangi bir sorun yaşamamaları için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Yapılan düzenleme doğrultusunda, 18 Haziran Cumartesi günü 08.00-14.00 saatleri arasında, 19 Haziran Pazar günü ise 08.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacaktır. Ücretsiz ulaşım hizmetinden sınav giriş belgesini gösteren tüm öğrenciler, sınav görevlileri ve velilerimiz yararlanacaktır. Düzenleme doğrultusunda ayrıca yoğunluğun yaşanabileceği güzergahlarla otobüs güzergahında yer almayan sınav merkezlerine ek otobüs seferleri düzenlenecektir. Elazığ Belediyesi olarak sınav saatlerinde öğrencilerimizin dikkatini dağıtmamak için şehir genelinde sürdürülen inşaat, altyapı, yol ve çevre çalışmalarına ara verilecektir. Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de sınav saatlerinde okul ve çevrelerinde bulunan inşaat alanları ve pazar yerleri başta olmak üzere gürültü oluşturabilecek her türlü olaya karşın etkin denetimlerini sürdüreceklerdir. Vatandaşlarımızdan da sınav saatlerinde gürültü konusunda hassasiyetle davranmalarını önemle rica ediyoruz" denildi.