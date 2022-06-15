YKS girecek öğrenciler dikkat!

Limit rehberlik koordinatörü ve Era Hızlı okuma eğitmeni Eren Altan, YKS girecek öğrenciler için tavsiyelerde bulundu.

Limit rehberlik koordinatörü ve Era Hızlı okuma eğitmeni Eren Altan, "Sınav esnasında yaşanan heyecan kötü bir şey değil, önemli olan kaygının strese dönüşmesinin engellenmesi" ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Altan 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için tavsiyelerde bulundu.

Altan, öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutarak hedef ve hayallerini düşünmelerinin bu zorlu süreçte önem taşıdığına dikkati çekerek, "Önemli olan sizsiniz, sınava az gün kala sınav heyecanı yaşamak çok normal. Heyecanınızı hedeflerinize ulaşmada verimli kullanabilirsiniz. Ancak kaygının strese dönüşmesinin engellenmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Eğitimin kimden alındığının önemine vurgu yapan Altan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Her geçen gün değişen teknoloji hiç kuşkusuz eğitim sektörünü de değiştiriyor. Eğitim alanında kullanılan teknoloji ve yöntemler ne kadar değişirse değişsin, eğitimi nasıl aldığımızdan ziyade kimden aldığımız her devirde önemini korumaya devam edecek. Üniversitelerin online olması da sadece bir eğitim yöntemi. Tercihini yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi de bu. Eğitmenlere dikkat ederek tercih yapmaları çok daha doğru karar olacaktır.Limit Eğitim de her profesyonel olusulan bir yapı gibi geleneksel eğitim yapısının getirdiği idari ve akademik oluşumlara, değerlere ve prensiplere sahiptir."

Altan hızlı okuma konusunda da şu sözlerini sürdürdü; Günümüzde hem öğrencilerin hem de yetişkinlerin ihtiyacı olan hızlı okumadan bahsetmek istiyorum. Öğrenciler sınavlarda soruların uzun olmasından ve anlamaya çalışırken zamanı yetiştirmekte zorluk yaşarlar. Yetişkinler ise okumaya zamanı olmadıklarını söylerler.

Halbuki Hızlı Okumanın bir çok faydası vardır. Bundan bir kaç tanesini maddelersek;

Okuma hızınız 2-3 kat artacaktır. Böylelikle ders çalışmakta ve sınavlarda zaman kazanacaksınız. Dolayısıyla başarı oranı artar.

Okumayı kolaylaştıracak, okumaktan zevk alarak kültürünüz artacak

Okuyarak kendimizi ifade etmek edebileceğimizden özgüvenimiz artar.

Yeme içme düzeninize ve uyku saatlerinize dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Altan, sözlerini şu tavsiyelerde bulundu:

"Günlük rutinlerinizi sabitleyin. Günde 1- 2 saati kendinize ayırın ve sınav psikolojisinden uzaklaşmaya çalışın. Genel tekrar testleri ve deneme sınavları çözün, bu sınavları çözerken gerçek sınav koşulları yaratın. ÖSYM’nin soru kalıplarını gözden geçirin, her yanlış yaptığınız sorunun mu çözümünü öğrenin. Moralinizi bozacak, sizi strese sokacak şeylerden uzak durun.Gün içersin de en az 10 dakika ağır olmayan egzersizler yapmaya çalışın."