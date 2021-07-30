YKS Elazığ birincisi Sınav Kurs Merkezinden

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sınav Kurs Merkezi öğrencisi Atakan Güneş eşit ağırlık alanında Elazığ’da birinci oldu.

Yüksek Öğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı Sonuçlarının açıklanmasının ardından Sınav Kurs Merkezi öğrencisi Atakan Güneş eşit ağırlık bölümünde Elazığ’da birinci Türkiye’de ise 386’ncı sırada yer aldı.

Derece giren Atakan Güneş, yaptığı açıklamada pandemi ve depremin olumsuz etkilerine rağmen düzenli bir şekilde ara vermeden çalışmasını sürdürdüğünü dile getirdi.

Gelecek yıl YKS’ye girecek olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Güneş; “Arkadaşlarımın ilk başta hedeflerini belli etmelerini isterim. Çünkü geçen sınavda eşit ağırlıkta 21 bin gibi bir sıralama yaptım. Hedeflerim tam belli olmadığı için büyük sıkıntı yaşadım. Ayrıca sıkı bir ders çalışma ve rutin bir deneme çözümleri olsun iyi bir rehberlik ve hocalar eşliğinde. Bunlar başarı getiren şeyler. Başarı bireysel değildir.” dedi.

Atakan’ın çalışma programı hakkında bilgi veren Sınav Kurs Merkezi Rehber Öğretmeni Merve Çaya; “Eşit ağırlık öğrencisi olduğu için ve sayısaldan eşit ağırlığa geçtiği için edebiyat noktasında Atakan’ın çok sıkıntıları vardı. Yanlış kaynaklardan çalışıyordu. Çok çalışmasına rağmen detay bilgiler olduğu için kafası karışıyordu. Atakan ile program takiplerinde sürekli soru cevap şeklinde ilerliyorduk bu şekilde kendisi de nerelerde eksiklikleri olduğunu görüyordu. Doğru kaynaklarla Atakan’ı Elazığ eşit ağırlık birincisi, Türkiye 386’ncısı olarak hem bizi hem de kendini çok güzel bir seviyeye çıkarttı.” dedi.

Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Yılmaz Yılmaz ise, açıklamasında; “Atakan sınavda dereceye girerek hem bizi hem de tüm Elazığ’ı gururlandırarak, gurur vesilemiz olmuştur. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum.” dedi.