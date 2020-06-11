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Giriş Tarihi : 11-06-2020 13:25   Güncelleme : 11-06-2020 13:25

Yılınlar vatandaşları tedirgin etmeye başladı

Köyde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar, vatandaşları tedirgin  etti.

Yılınlar vatandaşları tedirgin etmeye başladı

Merkeze bağlı Kaplıkaya köyünde, havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar son günlerde sık görülmeye başlandı. Köyün yerleşim alanına  yakın bölgede görülen yılanlar nedeniyle vatandaşlar tedirgin oldu. Yılanları cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar,  zehirli olup olmadığı bilmediklerini belirtti. Özellikle tarlalarda çalışanlar sık sık yılan gördüklerini ifade etti.

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