Yıldırım yangına neden oldu   

Elazığ’ın Keban ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm alan küle döndü. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Denizli köyü Yahyalı mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezradan 500 metre uzaklıkta bulunan dağlık bir alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında yaklaşık 15 dönüm arazi yandı. Dumanların görülmesi üzerine jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Köylüler de yangına ilk müdahaleyi yaptı. Orman Bölge Müdürlüğü ile Elazığ ve Keban Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Vatandaşlar ise şiddetli yıldırım sonucu evlerindeki elektronik eşyaların zarar gördüğünü belirtti. Köy sakinlerinden Mahmut Ertürk, “Gök gürleyip şimşek çakınca hem televizyon, buzdolapları gitti hem de buraya yıldırım düştü. Sağ olsun Keban Belediyesi ile Elazığ Belediyesini aradık. İtfaiye ekipleri geldiler yangına müdahale ettiler” dedi.