Yıldırım :‘Seçime hazırız’

AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, geçtiğimiz günlerde kurulan ve internet yayıncılarını bir çatı altında toplayan Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği’ni ziyaret etti.

YILDIRIM: “HABER TEYİT EDİLMELİ”

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği ziyaretinde, hayırlı olsun temennilerini dile getiren Yıldırım, internet haberciliğinin son yıllarda önemli bir gelişme kaydettiğini ancak bazı haberlerin olayın muhatabından teyit alınmadan yapıldığı için bilgi kirliliğine yol açtığını ifade etti.

Doğru ve kaynağı güvenilir haberlerin yapılmasının kamu ve vatandaşı bilgilendirme adına önemli bir hizmet olduğunu ifade eden Yıldırım, bu noktada ilimiz medyasına büyük görev düştüğünü belirtti.

YILDIRIM: “İNANDIĞIM DOĞRULARI SÖYLERİM”

Kendisinin siyaseti bir hizmet kurumu olduğunu ifade eden Ak Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım şunları söyledi:

“Bizler inandığımız şeyleri söyleme ve yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman medyaya, belki çok inandırıcı olmayan cümlelerimiz düşmüş olabilir. Bunu da kabul eder ve eleştirileri göğüsleriz. Ama genel duruşumuz vizyonumuz siyasi anlayışımızı ahlaki yapımız vs. hepsi inandığımız yüreğimizde aklınıza bilgeliğimizle, bilgimizle inandığım şeyleri söyleyip onları gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

ALDATAN OLMAKTAN UZAĞIZ

Göreve geldiği 9 aydan bu yana bu kriterler üzerinden yürümeye çalıştıklarını ve bundan sonra da böyle yürüyeceklerini ifade eden başkan Yıldırım, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Aldatan olmak istemiyoruz. Aldanılan da olmak istemiyoruz. Ben bu şehirde doğdum, bu şehrin insanıyım. Ekmeğimi de hala mali müşavir olarak kazanıyorum. Benim tek gelir kaynağım Mali Müşavirlik mesleğim. Dolayısıyla bu şehrin bir çocuğu, bir insanı olarak yarın bir siyasi görevlerinizi bir başka kardeşlerine devrettikten sonra yine bu şehirde insanların ve yüze bakacak yüzümüzün kalmasını arzu ediyorum.

“HELALLİK ALIP ÖZÜR DİLEME ERDEMİNİ GÖSTERİRİM”

Her insan gibi hataları ve eksiklikleri olabileceğini ifade eden AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, “Hatam olabilir, eksiğim olabilir yanlışım olabilir. Yeri gelirse ve fırsat bulursam helallik alır özür dilerim. Ama siyaseti bu anlamda ahlaklı ve edepli yapmak istiyorum. Bunu yaparken de çok iddialıyız. İddiamızı ayaklarınız yere basacak şekilde iddialıyız” dedi

“SIKINTILARIMIZ OLDU”

Kendisinin il başkanı görevine geldiği dönemde şehirde bazı sorun ve sıkıntılar olduğunu ifade eden başkan Yıldırım; “Bunların üzerine biraz daha sıkıntılar eklendi. Mesela neydi bunlar? İl başkanı olduğumda deprem olmuştu, pandemi gelmişti. Bir de ekonominin genel anlamda ciddi bir sıkışıklığı vardı. Dördüncü unsurda son günlerde eklendi. Nedir dördüncü unsur? Susuzluk çok ciddi çiftçimiz kıvranıyor vatandaş kıvranıyor başka bir şekilde tarif etme şansına sahip değiliz.

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN BİZLERE POZİTİF ENERJİ YÜKLÜYOR

İlimizin ve ülkemizin var olan sorunlarına kaşın bu sorunların üstesinden bugüne kadar geldiği gibi bundan sonra da gelecek olan bir siyasi parti ve siyasi partinin çok önemli lideri olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine pozitif enerji yüklediğini ifade eden AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım şunları söyledi:“Cumhurbaşkanımız Antalya konuşmasında çok önemli şeylerin altını çizdi ya bunlar bizim referans cümlelerimiz. Her fırsatta biz bunu kendimize referans alıyoruz ve kendi hayatımızı da böyle şekillendirmeye çalışıyoruz. İnsanlara giderken de böyle gidiyoruz.”

“BİREYİ MUHATAP ALIYORUZ”

Oy kaygısının ayrı, karşındaki bireyi muhatap alarak onun derdi de ilgilenmenin apayrı bir şey olduğunu belirten Başkan Yıldırım; “İkinci madde üzerinde yani bireyi bir muhatap kabul edip onu mutlaka ve mutlaka bir şekilde ona temas edip bir sıcak ortamı oluşturmanın gayreti içindeyiz. Çünkü o görevi şehirde yaşayan bir birey ve mutlaka onun söylediği bir söz vardır onun söylediği sözleri ona söyleme fırsatı bulmazsak bu bizim bir yanlışımız bu ayıbımız olur o söyleyecektir. Eğer kişilik haklarımıza hakaret etmeden sorunu dile getirebiliyorsa o bizim baş tacımızdır. Biz onu her platformda dinleyeceğiz ve çözümü için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

MİLLETVEKİLLERİNİ SEÇMENİN İRADESİ BELİRLEYECEK

Siyasi hedefler noktasında da her zaman iddia olduklarını ifade eden Başkan Yıldırım açıklamasını şöyle sürdürdü:“Önümüzde 2020 seçimleri var. İnşallah o seçime kadar bizler görev başında olursak oraya da 5 tane milletvekilinden 5’ine de talibiz. Ama bizim tabipliğimiz yetmez. Bize oy verecek olan insanlar bu isimleri belirleyecek. Seçmenin hür iradesi bunu belirleyecek. Biz buna talibiz ve burada hiçbir sıkıntımız yok. Milletvekillerinin beşine de talibiz. Cumhur ittifakımızda var. Bizim bu konuda birlikte hareket ettiğimizi biliyoruz. Ama bunu seçmenimiz belirleyecek. Bizim 2023'e hedefimiz var. Arkasından 2024'e hedefimiz var. Hedeflerimiz sürekli devam ediyor burada çok güzel bir sözü söylemek isterim. ‘Eğer biz bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye yürüdük’ diyorum. Bundan sonrasında da yürüyeceğiz inşallah. Buraya kadar yürümemizin bundan sonraki yürümen bir hareket noktası olduğunu unutmadan işimiz ona göre yapıyoruz bundan sonra da hedefleri böyle koya koya gideceğiz. 2002’den 2023'e geldik. 2024'te başarılı olmayacaksak niye 2023'e kadar geldik diyeceğiz. 2024’ü açtıktan sonra yine aynı cümleyi sarf edeceğiz.

“YEREL VE GENEL SORUNLARIN BİLİNCİYLE HAREKET EDİYORUZ”

Allah bizlere sağlık vermişse ve biz bu siyaseti yapıyor isek hedefler koyarak amaçlarına ulaşacaklarını ifade eden Başkan Yıldırım: “Hedefleri böyle koyup giderken de yerelde ve geneldeki sorunları ve sorumluluğumuzun bilincinde hareket etmek zorundayız. Bu anlamda çok güzel bir ekibimiz var. Hem il teşkilatı merkez ilçe, kadın kolları, gençlik kolları ve taşra teşkilatlarımız hepsi çok canlı ve sahada sürekli çalışıyorlar. 10 ilçe ve 9 beldemizde il koordinatörümüz ile birlikte sahayı tümüyle taradık. Bu çalışma ile hem sorunlarının dinleme hem de yeniden bir enerji kazanma anlamında hem de sürekli sahada olmak suretiyle vatandaşla hemhal olduk.

“SEÇİME HAZIRIZ”

Kendilerinin erken seçin öngörmediklerini ancak yarın seçim olacakmış gibi seçimlere hazır olduklarını ifade eden başkan Yıldırım, açıklamalarını şu cümlelerle sonlandırdı:

“Biz 2023’te yapılacağına inanarak her zaman bu konuyu kendimize slogan etmişiz. Biz her an seçim olacakmış gibi çalışmak zorundayız. Bunu sadece laf olsun diye söylemiyorum gerçekten böyle çalışıyoruz. Biz bu hareketlenmeyi yeni yapmadık ki. Ben geldiğim günden bugüne kadar 50 bin km yol yapmışım 15-20 bin insanı il binasında kabul etmişim. 9 ay öncesinde başlamış bir çalışma tempom var ekibimle birlikte. Yarın 100 bine çıkacak, 150 bine çıkacak hala ortada seçim olmayacak. Olursa da bizim için şok olmaz. Biz zaten çalışıyoruz. Yapmamız gerekenin en iyisini yapıyoruz.”dedi.

Haber : Hasan Bak (ELİYGAD)