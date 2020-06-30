Diyarbakır
Giriş Tarihi : 30-06-2020 21:48   Güncelleme : 30-06-2020 21:48

Yılanların dansı görüntülendi

Yılanların dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yılanların dansı görüntülendi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Taşhelvası ve Demirölçek köylerinde yılanların dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.Çınar'a bağlı Taşhelvası ve Demirölçek köylerinde çiftçiler yol kenarında yılanların dans ettiğini gördü. Telefonlarına sarılan çiftçiler yılanların dansını görüntüledi. Çiftçilerin hareket etmesinin ardından hayvanlar otların arasına karışıp gözden kayboldu. 

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