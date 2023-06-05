Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa dans yaparken görüntülendi. Sivrice ilçesi Alıncık köyünde bir vatandaş, tarlasında giderken iki siyah renkli yılanın dans yaptıklarını fark etti. Bunun üzerine vatandaş o anları, cep telefonu ile kaydetti. Yılanlar bir süre dans yaptıktan sonra gözden kayboldu.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 05-06-2023 10:06
Yılanların dansı
Elazığ’da, havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.
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