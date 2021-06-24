Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa dans yaparken görüldü. Sivrice ilçesi Çatakkaya köyünde Metin Başbay, tarlasında giderken iki siyah renkli yılanın dans yaptıklarını fark etti. Bunun üzerine Başbay, cep telefonu ile bunları kaydetti. Yılanlar uzun bir süre dans yaptıktan sonra, kayalık bölgeye giderek gözden kayboldu.
Güncel
Giriş Tarihi : 24-06-2021 15:10 Güncelleme : 24-06-2021 15:10
Yılanların dansı
Elazığ’da bir arazide yılanların dansı görüntülendi.