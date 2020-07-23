Yıkım ihalesi yapılacak  

Elazığ'da depremde ağır hasar gören binaların olduğu 25 bin metrekarelik alana sahip 6 ayrı yıkımın ihalesine çıkılacağı aktarıldı.

Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde yaşanan yıkıcı depremin ardından ağır hasarlı binalara ait yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ağır hasar gören 25 bin metrekare alana sahip 6 ayrı yıkım çalışmasına ilişkin ihaleye çıkılacak. İhale, 28.07.2020 tarihinde saat 13:30-16:00 saatleri arasında Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre merkezinde gerçekleşecek. İhaleye katılmak isteyen firmalar ihale şartnamesini Elazığ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen servisinden temin edebileceklerdir” denildi.