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Giriş Tarihi : 13-03-2020 23:55   Güncelleme : 13-03-2020 23:59

Yıkılacak evden 700 yıllık 'Tahıl Küpleri' çıktı

Elazığ’da meydana gelen depremde ağır hasar gören bir köy evinin mahseninden çıkan "Pithos" olarak bilinen 2 adet "Tahıl Küpü" yaklaşık 700 yıllık olması nedeniyle müzede koruma altına alındı.  

Yıkılacak evden 700 yıllık 'Tahıl Küpleri' çıktı

Alınan bilgiye göre, 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Sivrice ilçesine bağlı Yürekkaya köyünde Osman Çavlak’a ait 2 katlı evde ağır hasar gördü. Yıkım kararı verilmesi üzerine evini boşaltan Çavalak uzun yıllardır, evin mahsen kısmında bulunan 2 küp olduğunu, tarihi değeri olma ihtimaline karşı ilgililere haber vermesi için durumu muhtar Süleyman Altıntaş’a iletti.Muhtar Altıntaş’da  Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürlüğüne haber verdi. Bölgeye Müze Müdürü Ziya Kılınç’la birlikte uzman ve arkeologlar giderek yaptıkları incelemede küplerin yaklaşık 700 yıllık olduğunu ve o dönemde "Tahıl Küpü" olarak kullanıldığını belirledi. Ev sahibi, muhtar ve güvenlik güçleri ile uzmanların  nezaretinde müze işçileri özenle mahsenden çıkarttığı devasa küpleri müzeye götürerek koruma altına alınmasını sağladı. Müze Müdürlüğü’nde gerekli çalışmanın yapılmasının ardından küplerin kayıt altına alınarak ilerleyen süreçte sergilenmesinin planlandığı öğrenildi.

ETİKETLER: tahıl küpü elazığ tahıl küpü
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