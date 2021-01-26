  • Anasayfa
  • Spor
  • Yiğitcan Erdoğan yeniden Elazığspor’da  
Spor
Giriş Tarihi : 26-01-2021 15:33   Güncelleme : 26-01-2021 15:33

Yiğitcan Erdoğan yeniden Elazığspor’da  

Elazığspor'da  sözleşmesini tek taraflı fesheden Yiğitcan Erdoğan yeniden kulüple anlaşma sağladı.

Yiğitcan Erdoğan yeniden Elazığspor’da  

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı 5 futbolcusunu kaybetmişti. Alacaklarını tahsil edemediği için serbest kalan ve sözleşmesini fesheden Yiğitcan Erdoğan’la ise yeniden anlaşıldı. Kulüple tekrar sözleşme imzalayan tecrübeli stoper, sezon sonuna kadar bordo-beyazlı formayı giyecek. 37 yaşındaki oyuncu ligin ilk yarısında 12 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.

ETİKETLER: yiğitcan elazığspor yiğitcan