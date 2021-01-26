Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı 5 futbolcusunu kaybetmişti. Alacaklarını tahsil edemediği için serbest kalan ve sözleşmesini fesheden Yiğitcan Erdoğan’la ise yeniden anlaşıldı. Kulüple tekrar sözleşme imzalayan tecrübeli stoper, sezon sonuna kadar bordo-beyazlı formayı giyecek. 37 yaşındaki oyuncu ligin ilk yarısında 12 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.
Spor
Giriş Tarihi : 26-01-2021 15:33 Güncelleme : 26-01-2021 15:33
Yiğitcan Erdoğan yeniden Elazığspor’da
Elazığspor'da sözleşmesini tek taraflı fesheden Yiğitcan Erdoğan yeniden kulüple anlaşma sağladı.