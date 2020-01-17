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Spor
Giriş Tarihi : 17-01-2020 22:44

Yiğitcan Erdoğan Elazığspor'a geri döndü  

Elazığspor'la olan sözleşmesini akşam saatlerinde fesheden stoper Yiğitcan Erdoğan, kulüp başkanı Selçuk Öztürk'le yaptığı görüşmenin ardından yeni sözleşmeye imza attı.  

Yiğitcan Erdoğan Elazığspor'a geri döndü  

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da Yiğitcan Erdoğan krizi çözüme kavuşturuldu. Alacaklarını tahsil  edemediği için sözleşmesini tek taraflı fesheden tecrübeli stoperle  Kulüp Başkan Selçuk Öztürk, sorunu çözüme kavuşturdu. Kulüp Yiğitcan'la sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere yeni sözleşme yaptı. Teknik Direktör Levent Eriş'in şans vermesi halinde Yiğitcan Erdoğan pazar günü Sakaryaspor'la oynanacak maçta sahada olabileceği belirtildi.

ETİKETLER: yiğitcan erdoğan elazığspor transfer
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