Yetkililer teşekkür edip fidan desteğinde bulundu  

Elazığ'da yaşayan 74 yaşındaki İsmail Yılmaz, çiftlik hayatına duyduğu özlemle kent merkezindeki evinin önündeki taşlık araziyi ormanlık araziye çevirdi.

Orman Bölge Müdürü Salih Çetiner, Yılmaz’ın farkındalık çalışmasına kayıtsız kalmayarak hem kendisini ziyaret etti hem de gelir getirici 500 adet fidan verdi.

Elazığ’da çocukluk hayali olan bir orman oluşturmak için kolları sıvayan 74 yaşındaki İsmail Yılmaz, çorak arazideki taşları tek tek toplayıp önce kule yaptı, sonrasında alanda onlarca fidanı toprakla buluşturdu. Taşlık tepeyi tek başına 1 ayda dümdüz ederek fidanlık alana çeviren 4 çocuk ve 10 torun sahibi İsmail dede, bu süre zarfında yaklaşık 15 kilogram vermesine rağmen yılmadan fidanları toprakla buluşturdu. Özlem duyduğu köy hayatını şehrin ortasına taşıyan İsmail dedeyi ilk ziyaret eden ise Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner oldu. Yaptığı farkındalık çalışmalarından dolayı Yılmaz’ı tebrik eden Çetiner, gelir getirici türlerden olan toplamda 500 adet fidanı toprakla buluşturmak üzere yine kendisine verdi.

İsmail Yılmaz'ın çalışmalarını görünce duygulandığını dile getiren Orman Bölge Müdürü Çetiner, ''Görünce çok duygulandım. İsmail amcamız 76 yaşında. Bu yaşında olmasına rağmen, gelmiş burada doğayla iç içe. Amcamız buradaki bu taşlıkları toplamış ve kendi çapında fidan dikmiş. Bir önceki haberinizde ‘bana fidan verilirse buraları ağaçlandırırım’ ifadelerini görmüştüm. Biz bölge müdürlüğü olarak buna kayıtsız kalmadık. İsmail amcamızın bu isteğini getirelim istedik” dedi.

Taşlık araziyi tek başına temizleyen İsmail Yılmaz ise ''Müdürümüze teşekkür ederim. Allah, bizi devletsiz ve milletsiz bırakmasın. Birilerine yardımcı olmak güzel bir şeydir. Müdürümüz 500 tane fidan getirmiş. Ben de bu işe bulaştım ve buralar yeşil olsun istedim'' diye konuştu.