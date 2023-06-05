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  • Yetimler Vakfı’nda ev borcu olan iki yetim aileye altın yardımında bulundu
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 05-06-2023 11:23

Yetimler Vakfı’nda ev borcu olan iki yetim aileye altın yardımında bulundu

Yetimler Vakfı Elazığ Şubesi ev alıp borçlu olan iki yetim aileye ikişer tam altın yardımında bulundu.

Yetimler Vakfı’nda ev borcu olan iki yetim aileye altın yardımında bulundu

Yetimler Vakfı Elazığ Şubesi  Elazığ Merkez ve ilçelerinde yüzlerce ailenin çocuklarına düzenli burs verirken sürekli olarak gıda kolisi, giyim yardımı ve nakdi yardımlarda bulunuyor. 
Elazığ Yetimler Vakfı Şube Başkanı  Mikail Bahçeci, ev aldıkları için zor durumda olan iki yetim aileye destek olmak için hayırseverlerin yardımı ile 4 tam aldıklarını, her bir aileye ikişer altın verdiklerini belirtti.Bahçeci, bu yetim  ailelerin zor zamanında kendilerine destek olan hayırseverler  teşekkür etti.

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