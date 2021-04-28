‘Yetim gülerse dünya güler

Tüm dünyada yetim faaliyetlerini artırarak devam ettiren İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ’da da yetimlerin ve ailelerinin sorunlarını azaltmak adına önemli faaliyetler gerçekleştiriyor.

Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Ramazan ayı dolayısıyla virüsün hayatı etkileyen zorlu şartlarını hafifletmek için ihtiyaç sahipleri ve yetimlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

‘Ramazanda Umut Var’ sloganıyla çalışmalarına devam eden İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Elazığ Belediyesi aşevinde hazırlanan sıcak yemekleri iftar sofralarında ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturuyor.

Yapılan etkinlik ve Dünya Yetimler Günü ile ilgili açıklamada bulunan İHH Elazığ Yetim Birim Sorumlusu Kamil Secgin, Dünya üzerinde ilgiye sevgiye muhtaç milyonlarca yetim çocuk var. İHH olarak tüm dünyada 110 bin Elazığ’da 350 civarı yetime barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalıştıklarını yetime sahip çıkmaya gayret ettiklerini söyledi.