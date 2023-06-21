Yetim çocuklar karne şenliğinde buluştu   

Eğitim ve öğretim sezonunun sonuna gelen yetim çocuklar, Yetim Vakfının düzenlediği karne şenliğinde gönüllerince eğlendi.

Şenliğe katılan çocuklar, ebru yapımından uçurtma uçurmaya kadar birçok aktiviteyle son bir yılın stresini attı. Yetim Vakfı tarafından organize edilen karne şenliğinde yetim çocuklar ve anneleri, aylar süren eğitim ve öğretim sezonunun ardından eğlence ve neşe dolu bir gün yaşadı. Oyun alanında düzenlenen etkinlikte, yetim ve korumasız çocuklara yönelik farkındalık oluşturuldu. Hüseyin Goncagül’ün sahne etkinliğiyle çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, gerçekleştirdikleri etkinliğe dair yaptığı açıklamada “Yetim çocuklarımızın neşesine ortak olmak için gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize 217 evladımız ve annesi katıldı. Bir kısmı ahşap, ebru ve resim atölyelerinde vakit geçirirken bir kısmı da saklambaç, voleybol, halat çekme ve uçurtma uçurma gibi etkinliklerle doyasıya eğlendi. Etkinlik çerçevesinde çocuklarımız 25’er gruplar halinde 8 ayrı parkurda oyunlar oynadı. Oyunlar bittikten sonra kendilerine önce yemek ikram edildi, ardından hediyeleri takdim edildi’’ dedi.