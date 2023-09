Yeşilyurt’un merkez ve kırsal bölgelerinin ulaşım ağı konforlu hale geliyor

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından daha güvenilir, modern ve huzurlu bir ulaşım için Yeşilyurt’un dört bir tarafında başlatılan yol asfaltlama ve iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından daha güvenilir, modern ve huzurlu bir ulaşım için Yeşilyurt’un dört bir tarafında başlatılan yol asfaltlama ve iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Bindal Mahallesindeki çalışmaları inceleyen Başkan Çınar, Yeşilyurt birçok noktasında yol açma, yol yenileme, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin merkeze uzak mahallelerde de hizmet ağını her geçen gün artırarak vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturduğunu söyledi.Malatya’da büyük bir yıkıma neden olan 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin yanı sıra daha sonra meydana gelen sarsıntılar ve ardından yapılan su, kanalizasyon, elektrik ve internet gibi alt yapı çalışmalarıyla bozulan yolların sorunlarını teker teker çözüme kavuşturan Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, merkez ve kırsal bölgelerdeki asfalt bakım, onarım, sıcak asfalt serimi ve sathi kaplama çalışmalarında vites yükseltti.Malatya’da hava sıcaklığının normalin üzerinde seyrettiği bugünlerde planlaması yapılan çalışmaları büyük bir fedakârlık ve gayretle sahaya yansıtan Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgesine yakın olmasının yanı sıra pandemi ve depremle birlikte hareketli bir yapıya dönüşen Bindal Mahallesini de sağlıklı, güvenli ve modern bir ulaşım ağıyla buluşturmak için dört koldan çalışıyor.Bindal Mahallesine giderek devam eden yol açma ve mevcut yolların iyileştirilmesine yönelik alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyip, yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yol yapım ve onarım çalışmalarının ilçenin her köşesinde hız kesmeden sürdüğünü söyledi.Merkez ve kırsal bölgelerin ulaşım ağını konforlu hale getirip, vatandaşları temiz, düzenli ve modern yollarda yolculuk etmeleri için planlı bir çalışma yürüttüklerini sözlerine ekleyen Çınar, “İlçemizin en fazla yol ağına sahip mahallelerimizden Bindal’da 2 km yol açmanın yanı sıra 2 km’de mevcut yolların iyileştirilmesi için asfalt serim çalışması alt yapı hizmetlerini sürdürmekteyiz. Organize sanayi bölgemize yakın olması münasebetiyle araç trafiğinin çok yoğun olduğu bu bölgemizde ulaşım ağını nitelikli ve akıcı hale getirmek için ekiplerimiz çok yoğun çalışıyorlar. Bununla birlikte kırsal yaşam hareketliliğini son dönemlerde fazlasıyla yaşayıp çok sayıda vatandaşımızın ikamet ettiği bu mahallemizin hem kendi içindeki yollarını hem de merkez ile olan bağlantısını sağlayan yollarını bir yandan açıyoruz bir yandan da mevcut yollarının standartını yükseltiyoruz. Ekiplerimiz bu bölgede yeni açılacak yollarda serme sıkıştırma, stabilize malzeme serimi, çevre düzenleme gibi çalışmalarını sıcak havaya rağmen büyük bir özveriyle sürdürüyor. Alt yapı çalışmaları tamamlandığı zaman buradaki yolumuzu sathi kaplama ile daha temiz ve konforlu bir görüntüye kavuşturacağız. Bindal başta olmak üzere bu bölgemizin yaşam kalitesini artıracak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Yazın sıcağında kışın soğuğunda büyük bir özveriyle çalışan, ilçemizin her mahallesinde her sokağında alın terlerini döken personellerimizi yürekten kutluyor, kolaylıklar diliyorum.” şeklinde konuştu.