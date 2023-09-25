Yeşilyurt’ta Tecde’nin ulaşım ağına yeni yollar ekleniyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Pandemi, doğal afetler ve en son yaşadığımız büyük depremlerin ardından müstakil ev taleplerin arttığı, vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Tecde mahallesinin ulaşım ağını akıcı ve güvenli hale getirmek amacıyla imar yollarımızı teker teker açıyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Pandemi, doğal afetler ve en son yaşadığımız büyük depremlerin ardından müstakil ev taleplerin arttığı, vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Tecde mahallesinin ulaşım ağını akıcı ve güvenli hale getirmek amacıyla imar yollarımızı teker teker açıyoruz” dedi.Merkez ve kırsal yaşam alanlarında bir yandan asfalt bakım, onarım ve tadilat çalışması yapıp, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını dört koldan sürdüren Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü diğer taraftan alternatif yol güzergâhları oluşturup trafiği rahatlatmak amacıyla mahallelerde imar yollarını açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Pandemi dönemi ve ardından meydana gelen depremlerin ardından nüfusu artan mahalleler arasında yer alan Tecde Mahallesindeki imar yolları da bu çerçevede açılarak bölgeye ulaşım daha rahat ve kolay hale getiriliyor.Yeşilyurt’un yol ağının yenilenmesi, iyileştirilmesi ve konfor düzeyinin artması amacıyla gerçekleşen çalışmalara büyük bir ehemmiyet gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, imar yolları açma çalışmaları devam eden Tecde Mahallesini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, merkez ve kırsal bölgelerdeki yol ağını genişletip, araç ve yaya trafiğini rahatlatmaya yönelik yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha eklediklerini söyledi.Pandemi ve doğal afetlerden dolayı nüfusu artan Tecde Mahallesine ulaşımı rahatlatmak amacıyla bölgedeki imar yollarını teker teker açtıklarını dile getiren Başkan Çınar, “Vatandaşlarımızın güvenli alanlarda hayatını sürdürme noktasında en fazla tercih ettiği bölgeler arasında yer alan Tecde Mahallemizde ki yaşam şartlarını kolaylaştırmaya yönelik yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Son yıllarda yaşadığımız pandemi süreci ve depremlerden sonra çok fazla ilgi gören bu güzel mahallemizin hem yol ağını genişletmek hem de vatandaşlarımızın evlerine rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamak içinde yol yatırımlarına ağılık veriyoruz. Muhtarımız Ali Yiğit ve mahalle sakinlerimizin de katkılarıyla bu bölgenin taleplerini çözüme kavuşturmak amacıyla ekiplerimiz yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Sert ve kayalık bir bölge olduğu için sağlam bir zemine sahip Tecde mahallemizde yeni yapılaşma alanlarının ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Şehrimizin en güzel lokasyonuna sahip mahalleleri arasında yerini alan Tecdemiz hizmetlerin en güzelini hak ediyor” diye konuştu.Başkan Çınar, Fen İşleri Müdürlüğünün 2023 yılı için 28 km. imar yolu açma hedefinin olduğunu, Ocak ile Eylül ayları arasında 22 km. imar yolunun açıldığını ifade ederken, yılsonuna kadar bu hedefe ulaşmak için çalışmaların yoğunluk kazandığını sözlerine ekledi.