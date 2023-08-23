Yeşilyurt’ta örnek kentsel dönüşüm projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Yeşilyurt Belediyesi işbirliğiyle Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde 34 dönüm alan üzerinde inşa edilen Kentsel Dönüşüm Konutları, sosyal yaşam alanları ve çevre düzenlemeleriyle kentsel dönüşüm yatırımlarına örnek gösteriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Yeşilyurt Belediyesi işbirliğiyle Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde 34 dönüm alan üzerinde inşa edilen Kentsel Dönüşüm Konutları, sosyal yaşam alanları ve çevre düzenlemeleriyle kentsel dönüşüm yatırımlarına örnek gösteriliyor.Yeşilyurt Belediyesi, işlevini yitirmiş mekânların yeni fonksiyonlar kazandırılarak dönüştürülmesi, kent içindeki niteliksiz, sağlıksız ve kaçak yapılaşmış alanların yenilenmesi, doğal afetlerden etkilenecek yapıların farklı kullanım alanlarına dönüştürülmesi, kentsel işlevlerin doğru tanımlanarak bir plan çerçevesine dönüştürülmesi ve kentsel alt yapının bu gelişim süreci içinde yenilenmesini hedefleyen kentsel dönüşüm projeleriyle Yeşilyurt’un fiziksel ve sosyal dönüşümünü doğru bir bakış açısıyla yerine getirmek için titiz bir çalışma yürütüyor.TOKİ ile işbirliği halinde yapılan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinden sonra kendi öz kaynakları ve bütçesiyle Turgut Özal Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Binalarını inşa eden Yeşilyurt Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın girişimlerinin ardından ‘Kiltepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Yenileme’ Projesine de hız verip, kentsel dönüşüm atağına bir yenisini daha eklemiş oldu.Kentsel sorunların çözümünü sağlayan ve değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamaya çalışan, çerçeveli bir vizyon ve eylem planı olarak tanımlanan ‘Kentsel Dönüşüm’ alanında etkin bir çalışma yürüten Yeşilyurt Belediyesinin katkılarıyla Yeşiltepe’ye kazandırılan 383 konut ve 6 dükkandan oluşan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Binaları, Yeşilyurt’un sağlıklı ve planlı dönüşümüne katkı sağlayan özel yatırımlar arasında yerini aldı.Birinci derece deprem kuşağında yer almasıyla birlikte 6 Şubat 2023 tarihindeki ‘asrın felaketi’ iki büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kalan Malatya’da son yıllarda sayısı hızla artan kentsel dönüşüm projeleri arasında yerini alan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Konutları, gerek depreme dayanıklı binaları gerekse de sosyal donatıları ve yaşam alanlarıyla burada ikamet eden vatandaşlara güvenli bir yaşam ortamı sunuyor.Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Binalarının kentsel dönüşüm projelerine örnek gösterilecek değerli bir yatırım olduğunu söyleyen Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, “TOKİ ve Yeşilyurt Belediyesinin katkılarıyla mahallemize hizmete sunulan kentsel dönüşüm evlerimiz örnek bir projedir. Bu projeye ilk başladığımızda 60 ev vardı, vatandaşlarımız ilk etapta direndiler ancak evler yapılınca örnek bir yatırımın hizmete sunulduğunu herkes gördü. Herkesi buraya gelip bu örnek yatırımı görmesini tavsiye ediyorum. Emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.Mahallede depreme dayanıksız binaların yerlerine yapılan kentsel dönüşüm evlerinde ikamet edenler, 6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremlerde evlerinin hasar almadığını, depremden bir hafta sonra geldikleri evlerinde güven içerisinde yaşamaya devam ettiklerini söylediler.Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Binalarında ikamet eden Mehmet Alabacak isimli bir vatandaş, “35 senedir burada yaşıyorum. Belediye Başkanımız ve emeği geçenlere hakikaten teşekkürler, örnek bir proje yaptılar. Plan ve projenin yanı sıra sosyal yaşam alanlarıyla güzel bir yatırım oldu” ifadelerini kullandı.Bina sakinlerinden emekli memur Nurettin Çelik ise, “Yeşilyurt Belediyemizin büyük katkılarıyla yapılan kentsel dönüşüm binalarımız gayet güzel oldu, depremden herhangi bir etkilenme olmadı, bir hafta içerisinde evlerimize yeniden geldik ve oturuyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın kentsel dönüşüm projelerini destekliyoruz” diye konuştu.Kentsel dönüşüm evlerini çok beğendiklerini ifade eden mahalle sakinlerinden Vakkas Alabacak ise, konutların yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkürlerini sundu.