Yeşilyurt’ta kentsel yenileme ve dönüşüm seferberliği başladı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçede başlatılan ‘Yeşilyurt’ta Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Seferberliği’ ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlenerek kentsel yenileme ve dönüşüm seferberliği tüm boyutlarıyla ele alınarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçede başlatılan ‘Yeşilyurt’ta Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Seferberliği’ ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlenerek kentsel yenileme ve dönüşüm seferberliği tüm boyutlarıyla ele alınarak kamuoyuyla paylaşıldı.Yeşilyurt Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla yaptığı protokolle birlikte 29 Ağustos ile 5 Eylül 2023 tarihleri arasında Yeşilyurt Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne şahsen başvuru yapacak olan başta sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar olmak üzere riskli yapı sahibi vatandaşları riskli taşınmazları karşılığında Yakınca’da 541 Konut ile 22 işyerinden oluşan TOKİ Rezerv Konutlarına taşıyacak.6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremlerin ardından Yeşilyurt İlçesinde ikamet eden vatandaşların barınma sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçen Mehmet Çınar Başkanlığındaki Yeşilyurt Belediyesi, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ Sivrice depreminden sonra başlattığı Kentsel Dönüşüm atağını, Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Seferberliğiyle ileri bir boyuta taşıdı.Toplu Konut İdaresi ile ortaklaşa yapılan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesindeki evleri ve işyerlerini hak sahiplerine teslim ettikten sonra kendi kaynakları ve gücüyle Turgut Özal Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Projesini başlatan Yeşilyurt Belediyesi, Yakınca’da belediyenin mülkiyetindeki 58 bin 200 metrekare alanda TOKİ tarafından inşa edilen 541 konutu sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere hak sahipliği başvurusu yapan riskli yapı sahiplerine teslim ederek hem barınma sorununa çözüm getirmek hem de Yeşilyurt’un modern, çağdaş ve güvenli bir ilçe haline dönüşmesini hedefliyor.Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçede başlatılan ‘Yeşilyurt’ta Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Seferberliği’, Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen Bilgilendirme Toplantısında tüm boyutlarıyla ele alınıp, kamuoyuyla paylaşıldı.‘Yeşilyurt’ta Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Seferberliği’ Projesinin detaylarının yer aldığı sinevizyon gösteriminden sonra toplantının açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra Yakınca’da TOKİ tarafından inşa edilen Rezerv Konutlar gibi yatırımlarla vatandaşları güvenli ve depreme dayanıklı alanlara taşıyarak barınma sorunun çözülmesine güçlü bir katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.Yakınca Rezerv Konutları için hak sahipliği ön başvuruların 29 Ağustos ile 5 Eylül 2023 tarihleri arasında Yeşilyurt Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne şahsen yapılacağını, düzenlenecek kura çekimiyle hak sahiplerinin belirleneceğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yaşanan deprem felaketlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza öncelikle Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileklerimi iletirken, yaralı vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. Belediye olarak her iki deprem sürecinden sonra kentsel dönüşüm ve rezerv konutların üretimi, riskli alan ve yapıların tespiti, merkez ve kırsaldaki evlerdeki konutların yapım aşamaları, vatandaşlarımızın hak sahipliği sürecinin takip edilmesi gibi alanlarda çok aktif ve dinamik bir şekilde çalışıyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem sonrasında ilçemizde kalan yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi amacı ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Bu çerçevede ilçemizde bulunan sosyo-ekonomik açıdan geri kalmış olan mahallelerden başlamak üzere bu bölgelerde bulunan riskli yapıların dönüşümünün sağlanması ve yeni merkezler oluşturmak amacıyla ilçemizde büyük bir kentsel yenileme ve dönüşüm seferberliğini başlatmış bulunuyoruz. İlçemizde 6306 sayılı kanun çerçevesinde yapıları bulunan hemşerilerimizi, talebi doğrultusunda yapımı bitmiş, teslime hazır, güvenle oturacakları konutlarına kavuşturmak içinde yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Yenileme ve dönüşüm hareketi etaplar halinde devam ederek tüm bölgelerimizin dönüşüm ve yenilenmesi sağlanarak hemşerilerimizin depreme dayanıklı konutlarda huzur ve refah içerisinde yaşamalarını sağlayacağız. Bu çerçevede 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ Sivrice depreminden sonra Yakınca Mahallemizde yaklaşık 58 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ’Rezerv Yapı Alanı’ olarak belirlenmişti. Burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje vardı, Elazığ Sivrice depreminden sonra burada inşa edilen 499 konutu hak sahiplerine teslim etmiştik. 541 adet konut ile 22 Adet dükkânın yer aldığı TOKİ Rezerv Konutlarını inşallah bu yılın sonlarına doğru hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yapılan konutların hak sahipliği konusunda 6306 sayılı kanun çerçevesinde bölgemizde riskli yapısı bulunanlara yönelik mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Belediyemize yetki verildi. ‘Riskli Yapı’ olarak tespit edilen yapıların hızlı bir şekilde dönüşümünün sağlanması amacıyla, "Riskli Yapı" malikleri ile konut karşılığı anlaşma yapılmak suretiyle Yakınca Mahallesindeki Rezerv Yapı Konutlarına taşıyarak şehrimizdeki barınma sorunun çözülmesine güçlü bir katkı sunmuş olacağız hem de ilçemizin modern, çağdaş ve güvenli bir yapıya ulaşmasını sağlamış olacağız.” diye konuştu.Yakınca Rezerv Konutlarında 382 adet 3+1, 159 adette 2+1 dairenin yer aldığını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, hak sahipliği ön başvuru süreciyle ilgili de,“Yakınca Mahallemizde bulunan 541 konut 22 İşyeri için hak sahipliği ön başvuruları 29 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında Yeşilyurt Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüze şahsen yapılması gerekmektedir. 6306 sayılı Kanun çerçevesinde riskli yapısı bulunmak, söz konusu taşınmazı için 6306 Sayılı Kanunun tanıdığı haklardan daha önceden yararlanmamış olmak şartı ile tüm parsel maliklerin tamamının muvafakati ile ön başvurularını yapabilirler. Başvuruları aldıktan sonra yapacağımız kura çekimiyle birlikte başta sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı hemşerilerimiz olmak üzere belirtilen günler arasında başvurularını yapan riskli yapı sahibi vatandaşlarımızı riskli taşınmazları karşılığında Yakınca Mahallesindeki Rezerv Konutlarına taşıyarak, deprem mağduru ailelerimizi kış ayında sıcak yuvalarına taşımış olacağız. Sağlam, güvenilir ve depreme dayanıklı binalardan oluşan Yakınca Rezerv Konutları güvenli bir yaşam merkezi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Hak sahipliği elde etmiş vatandaşlarımız rezerv konutlarına taşındıktan sonra anlaşmaya vardığımız taşınmazlar üzerinde inşa edilecek yeni rezerv konutlarımızı, yapacağımız riskli alan ilanlarıyla, etaplar halinde diğer mağdur vatandaşlarımıza teslim ederek güvenli yaşam alanlarımızın sayısını artırmış olacağız. İlçemizde yürüttüğümüz gerek kentsel dönüşüm projeleri gerekse de bu tür rezerv yapı alanlarının hayata geçmesinde desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, şimdiki Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye, TOKİ Genel Müdürlüğümüze ve destek sunan tüm kurum ve kuruluşlara şahsım ve hemşerilerim adına sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.Yeşilyurt Belediyesi’nin şehirdeki barınma sorunun çözülmesi için başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğinin önemli olduğunu söyleyen AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, “Büyük depremlerin ardından şehrimizin en önemli sorunu barınmadır ve bu yönde çok önemli adımlar atan Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise kentsel dönüşüm ve rezerv konutlar alanında yürütülen hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ederken, “Güzel şehirler kurabilirsek Türkiye Yüzyılının inşa edilmesine o denli büyük katkılar sunabiliriz. 6 Şubat’ta çok büyük bir deprem felaketi yaşadık artık deprem yaralarını nasıl sarabiliriz buna daha fazla odaklanmak gerekiyor. Her kriz beraberinde fırsat getirir. Kentsel yenileme ve dönüşüm alanındaki çalışmalar bize yeni bir fırsat doğuruyor. Malatya’yı inşallah bu ve benzeri çalışmalarla yeniden inşa etmek gerekiyor. Burada herkesin taşın altına elini koyması büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.6 Şubat depremlerinde Malatya’daki yapı stoklarının üçte bir oranında kaybedildiğini dile getiren AK Parti İl Başkanı Namık Gören ise konuşmasında, “Böylesine büyük bir yıkımın ardından büyük bir plan gerekiyor. Yeşilyurt Belediyemizin ise bu süreçte kentsel yenileme ve dönüşüm seferberliğini başlatmış olması ciddi seviyede kıymet arz ediyor. 541 konut inşallah bir başlangıç, bu domino etkisi oluşturacak. Konutlar riskli yapı sahiplerine ve ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğinde onların belediyeye devredeceği mülkler üzerinde bu projenin devamı gelecektir. Yaşadığımız tüm problemleri inşallah el birliğiyle aşacağız. Burada sürecin tüm paydaşlarının yaşanan kriz sonrasında ortaya çıkan fırsatı en iyi şekilde değerlendirip herkesin ortak destekleriyle bu tür yatırımları şehrimize kazandırmalıyız. Hepimizin tek amacı gelecek nesillere yaşam standartı yüksek bir şehri emanet etmek olmalıdır” diye konuştu.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında düzenlenen bilgilendirme toplantısına Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Belediye Meclis Üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve TOKİ Yetkilileri, Muhtar Derneklerinin Başkanları ve Mahalle Muhtarları, basın mensuplarının bağlı bulundukları Dernek ve Cemiyet Başkanları ile yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.