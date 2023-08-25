Yeşilyurt’ta depremzede çocuklar için etkinlik

Yeşilyurt Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen çocukların olumsuz atmosferden kurtulmasını sağlamak için Gündüzbey Konteyner Kentte aileleriyle birlikte kalan çocuklar, kendileri için özel düzenlenen etkinlikte unutulmaz anlar yaşadılar.

Yeşilyurt Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen çocukların olumsuz atmosferden kurtulmasını sağlamak için Gündüzbey Konteyner Kentte aileleriyle birlikte kalan çocuklar, kendileri için özel düzenlenen etkinlikte unutulmaz anlar yaşadılar.6 Şubat depremlerin psikolojik etkilerinden çocukları ve gençleri uzak tutarak, onları umutlu ve güzel yarınlara hazırlamak adına çok sayıda etkinliğin altına imza atan Yeşilyurt Belediyesi, bu kez de Gündüzbey Mahallesinde kurulan Konteyner Kentte aileleriyle birlikte kalan çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi.Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik için geçici olarak ikamet ettikleri Gündüzbey Konteyner Kentten servislerle alınan çocuklar, Malatya Park AVM’deki Oyun Adasına getirilip burada bovling oynayarak, unutulmaz anlar yaşadılar. İlk kez bovlıng oynama heyecanı yaşayan çocuklar oyun adasında ki yer alan diğer oyun alanlarında hoşça vakit geçirip, keyifli anlar yaşadılar.Çocukların yaşadıkları zorlu süreci aşmaları için spor ve oyun temelli sosyal destek çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, “Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatlarıyla yaşanan deprem felaketinden çocuklarımızı ve gençlerimizi uzak tutmak, onları sosyal hayata adapte olabilmelerine destek vermek adına çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Depremden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alan Gündüzbey Mahallemizde evleri yıkılan ve konteyner kentte kalan çocuklarımız içinde güzel bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızı servislerle konteyner kentten alarak Malatya Park AVM’de ki oyun adasına getirdik. Çocuklarımız burada hem bovling oynadılar hem de diğer oyun alanlarında neşeli anlar yaşadılar. Çocuklarımıza moral verip, yüzlerinde tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi depremin psikolojik etkilerinden uzak tutmak için sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler çok önemlidir. Çocuklarımızın psikolojik sıkıntılarından kurtulup normal yaşama adapte olmaları bizim temel hedefimizdir. Bizlerde kendi görev alanımızda bu tür faaliyetler yaparak deprem yaralarının el birliğiyle sarılma seferberliğine katkı sunmaya devam edeceğiz. Organizasyonumuz için kapılarını bizlere açan Malatya Park AVM Yönetimine ve etkinlikler sırasında çocuklarımıza yardımlarını esirgemeyen oyun adası görevlilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.Düzenlenen etkinlikte neşeli anlar yaşayan çocuklar ise, Yeşilyurt Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini ilettiler.