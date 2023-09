Yeşilyurt Belediyesi, yardımları depremzedelere ulaştırdı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın koordinasyonunda bütün personellerin seferber olduğu sosyal yardımlaşma faaliyetleri çerçevesinde bugüne kadar Yeşilyurt Belediyesi depolarında muhafaza edilen 411 bin adet yardım paketi depremzedelere teslim edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın koordinasyonunda bütün personellerin seferber olduğu sosyal yardımlaşma faaliyetleri çerçevesinde bugüne kadar Yeşilyurt Belediyesi depolarında muhafaza edilen 411 bin adet yardım paketi depremzedelere teslim edildi.Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, 6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremlerin ardından Malatyalı depremzedelere ulaştırılmak amacıyla yurt içi ve yurt dışından gönderilen, içerisinde gıda, temizlik ve kıyafetlerin yer aldığı 411 bin adet yardım paketlerini depremzede ailelere ulaştırarak, sosyal yardımlaşmaya örnek gösterilen hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.Malatya’da deprem yaralarının sarılması için kendi bölgesindeki etkin ve aktif çalışmalarını kesintisiz sürdüren Yeşilyurt Belediyesi, asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat 2023 tarihindeki iki büyük depremin ardından AFAD ve Kızılay ile işbirliği yaparak Yeşilyurt’un farklı bölgelerindeki hizmet binalarını gerek barınma gerekse de yemek ve gıda paketlerinin dağıtımı için depremzedelerin emrine sunmuştu.Yaşanan büyük depremlerin ardından yurt içi ve yurt dışındaki yardım kuruluşlarının yanı sıra AFAD ve Kızılay ile siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, meslek örgütleri ve hayırseverler tarafından gönderilen yardım paketleri Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi ile Emanet Çarşısının depoları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine teslim edilmişti.Gıda, kıyafet ve temizlik gibi yardım malzemelerinin yer aldığı kolilerin muhafaza edildiği Yeşilyurt Belediyesine ait depoları ziyaret ederek devam eden dağıtım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Gönül Belediyeciliği’ bakış açısıyla yaptıkları yardım hizmetleriyle ‘Herkesin ve Herkesimin Belediyesi’ olma sorumluluğunu yerine getirdiklerini söyledi.Gelen yardım paketlerinin hijyenik ortamlarda muhafaza edilerek belirli bir planlama çerçevesinde depremzedelere teslim edildiğini belirten Çınar, “Hemşehrilerimizin yaralarının sarılması, dertlerine çözüm bulunması, ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında ekiplerimiz çok büyük bir gayretle çalışıyorlar, günün her saatinde emek veriyorlar, alın teri döküp örnek hizmetlerin altına imza atıyorlar. Mesai arkadaşlarımız depremin yaşandığı ilk günlerde ki enerji ve gayretlerinden hiçbir şey kaybetmeden aynı ruh ve çalışma disipliniyle birlikte yardım çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyorlar” şeklinde konuştu.Depremde sosyal yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Deprem sırasında ve sonrasında hayatımızı sürdürmek için gerekli olan hayat koşulları ile temel ihtiyaç malzemelerinin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrenmiş olduk. AFAD ve Kızılay başta olmak üzere devletimizin ilgili kuruluşları, siyasi partiler, yerel yönetimler, spor kulüpleri, yardım kuruluşları ve hayırseverlerden Allah razı olsun, onların zor zamanlardaki bu desteklerini bizler hiçbir zaman unutmayacağız. Devletimizin ilgili kurumları başta olmak üzere hayırseverlerin bize ulaştırdığı yardımların yanı sıra kendi gücümüzle temin ettiğimiz 411 bin adet yardım paketinin depremzedelere ulaşmasına öncülük ettik. Yardım paketleri ve kolilerde bir ailenin ihtiyacını karşılayacak temizlik setinden kıyafetlere, gıdadan yatak ve yorgana kadar her şey mevcuttur. Depremden dolayı evi ve işyerleri yıkılıp, konteyner kentlerde yaşamını sürdürmek zorunda kalan ailelerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak bizim asli görevimizdir. Bugüne kadar bu anlayışla çalıştık bundan sonra vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız, belediyemizin tüm kapıları ailelerimize sonuna kadar açıktır. Şu anda da bu yardımlarımız devam etmektedir. Depremzede ailelerimiz Turgut Özal Mahallemizdeki Ahmediye Cami karşısındaki Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüze başvuru yaptıkları takdirde, gerekli incelemelerin akabinde yardım malzemeleri kendilerine teslim edilmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi iyi günde de kötü günde de zor zamanlarda da hemşehrilerimizle birlikteyiz. Bizler büyük bir ailenin mensuplarıyız, bu ailedeki her türlü sorun hepimizin sorunudur. El birliğiyle, gönül gönüle olarak bu sorunların üstesinden inşallah geleceğiz ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Gücümüz ve imkânlarımız çerçevesinde vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.