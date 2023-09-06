Yeşilyurt Belediye Meclisi Eylül Ayı toplantısını yaptı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında Eylül Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Meclisi, komisyon raporları ve teklifleri karara bağladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında Eylül Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Meclisi, komisyon raporları ve teklifleri karara bağladı.Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Eylül Ayı Olağan Toplantısında açılış ve yoklamanın ardından öncelikle 02 Ağustos 2023 Tarihli Ağustos Ayı Toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden dört teklifin gündeme dâhil edilmesine karar verip ardından Eylül Ayı Olağan Toplantısına başlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Karakavak Mahallesinde 6284 ada 3 parselde bulunan 4 bin 732 metrekarelik alana Malatya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan Anaokulundan dolayı aynı taşınmazda bulunan Yeşilyurt Belediyesine ait hisselerin Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine karar verdi.Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı ‘Acil İnsanlı Keşif Uçağı Lojistik Destek Sözleşmesi’ çerçevesinde 2018 yılı Eylül Ayından itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan hava araçlarına yönelik olarak Kara Havacılık Alay Komutanlığı Tulga-1 Kışlasında lojistik destek faaliyetleri yürüten TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Firmasında görevli personellerinin barınma ihtiyacının giderilmesine yönelik yer talebini görüşen Yeşilyurt Belediye Meclisi, Bostanbaşı Mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan 3 bin 613 metrekarelik taşınmazın üç yıllığına TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.Firmasına tahsis edilmesine karar verdi.Yeşilyurt Belediye Meclisi toplantıda ayrıca Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonunun raporu çerçevesinde İlyas Mahallesinde yapımı tamamlanan parka ‘Özgür Park’, Melekbaba Mahallesinde yapımı tamamlanan parka ‘Sebat Park’, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımı tamamlanan parka ‘Elvan Park’, Seyran Mahallesinde yapımı tamamlanan parka ‘Yazgülü Park’ ve Yavuz Selim Mahallesinde yapımı tamamlanan parka ‘Sofra Park’ adının verilmesini onayladı.Yeşilyurt İlçe sınırlarındaki Mollakasım, İkizce, Kendirli, Samanköy, Özal ve Dilek Mahallelerine doğalgaz alt yapısının götürülmesine yönelik Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifini onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesinin iştiraklerinden İŞGEM Limited Şirketinin Genel Kurullarında Yeşilyurt Belediyesini temsil etmek ve alınan kararları imzalamak üzere Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan’ın görevlendirilmesine karar verdi.Toplantıda Yeşilyurt Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi çerçevesinde Yeşilyurt’un Topsöğüt/Karşıyaka Mahallesinde bulunan Rezerv Yapı Alanı içerisinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan 54 adet taşınmazın satışına ilişkin olarak daha önce 15 Nisan 2023 olarak belirlenen son başvuru tarihinin 15 Ekim 2023 olarak yenilenmesine karar verildi.Gündem maddelerinden ikisinin ertelenmesine altı maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra Eylül Ayı Toplantısını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 4 Ekim 2023 Çarşamba Günü saat 14:00’de yeniden bir araya gelip Ekim Ayı Toplantısını gerçekleştirecek.