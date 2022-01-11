Yeşilkaya görevinden istifa etti

Yılmaz Yeşilkaya, Elazığ Ticaret Sanayi Odası 7. Grup Meslek Komite Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

İstifa dilekçesini Elazığ Ticaret Sanayi Odası’na teslim eden Yeşilkaya, mevcut yönetimin yol arkadaşlığında eksik kaldığı için görevinden istifa ettiğini ifade ederek mevcut yönetim, Elazığ ekonomisinde bekleneni veremediği için yol arkadaşlığından ayrıldığını ifade etti.

Yeşilkaya; “Bizler mevcut yönetimle gece gündüz demeden çalışarak Elazığ Ticaret Sanayi Odası Başkanlığını aldık. Ama son gelinen durum neticesinde mevcut başkan yol arkadaşının telefonlarını bile açmıyor. Mevcut yönetim Elazığ ekonomisine gereken ivmeyi kazandıramadı. Başkan olduktan sonra kaç iş insanını ziyaret ettiler sormak isterim. Ben bunu açıklamamasını isterim. Bizler ilimiz ekonomisi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Mevcut yönetime görevlerinde başarılar diler. Aldığım karar şahsıma hayırlı olmasını dilerim” dedi.