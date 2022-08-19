Yerli Kömür Enerji Krizine Karşı Sigortamız Olacak

Enerji krizine karşı sigortamız olan yerli kömürün enerji çeşitliliğindeki bugünü ve geleceği 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi’nde tartışılacak

Temiz kömür teknolojileri konusunda ortak akıl inşa edebilmek ve geleceği planlamak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi gerçekleşecek.

Sektörün uzman isimleri bu Zirve’de buluşacak

4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi’nin oturumlarında; uluslararası kömür sektörünün bugünü ve yarını, Türk kömür sektörünün ülke ekonomisine katma değeri, madencilik uygulamaları, kömür santrallerindeki iyi uygulamalar, kömür madenciliği alanındaki finansman ve politik gelişmeler, iklim değişikliği sürecinde temiz kömür teknolojileri gibi birçok konu masaya yatırılacak. Zirve’de kamu, özel sektör, üniversite, AR-GE ve finans kuruluşlarından yerli ve yabancı birçok uzman önemli bilgiler paylaşacak.

Enerji krizinin yaşandığı ortamda yerli kömürün katma değeri tartışılacak

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, “Enerji talebi yükselirken kaynaklara ulaşmanın zorlaştığı, jeopolitik gerilimlerin sürekli arttığı, ekonomik çalkantıların sürdüğü bu ortamda kendi öz kaynaklarımızı daha fazla kullanmak zorundayız. Bu noktada yerli kömür kaynaklarımız, dünyanın karşı karşıya olduğu enerji krizine karşı en önemli sigortamız. Mümkün olan en iyi, en çevreci ve en gelişmiş teknolojilerin kullanılarak temiz kömür teknolojisine sahip santrallerinin kurulması ve işletilmesinin ülke ekonomimize katma değeri çok büyük. 4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi’nde de enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının öneminin anlaşıldığı ve küresel kömür talebinin arttığı bu dönemde ülkemizin bugünü ve geleceği için kritik öneme sahip olan yerli kömürümüzü en etkin nasıl kullanabileceğimizi tartışacağız” diye konuştu.



Kaynak: (BYZHA) - Beyaz Haber Ajansı