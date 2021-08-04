‘Yerel esnafına sahip çık kampanyası başlatılmalı’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, Yerel esnafına sahip çık kampanyası başlatılması gerektiğini ifade ederek yerel esnafın zor günler geçirdiğini ifade etti.

“YEREL ESNAFIMIZ EKONOMİMİZİN BACASIZ SANAYİSİDİR”

Yerel esnafın gün geçtikçe güç kaybettiğini dile getiren Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, “Yerel esnafımız ekonomimizin bacasız sanayisidir ama ulusal marketlerin çoğalmasıyla esnafımız gün geçtikçe güç kaybediyor. Vatandaşlarımız, ulusal marketler yerine kendi canından, kendi kanından olan yerel esnafından alış veriş yapması lazım. Ulusal marketlerle yerel esnafımız arasında fiyat farklılıkları yok. Ulusal marketlerde çeşitli oyunlar yaparak esnafımızı kendilerine çekmeye çalışıyorlar vatandaşlarımız kesinlikle bu oyuna gelmemesi lazım kesinlikle yerel esnafı tercih etmesi lazım”

“YEREL ESNAFINA SAHİP ÇIK KAMPANYASI YAPILMASI LAZIM”

Başkan Adayı Macit; “Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası’nın gerçek anlamda yerel esnafına sahip çık kampanyası başlatılması gerekir. Yoksa basına çıkıp yerel esnafına sahip çık demekle bu işler olmaz. Gerçek anlamda bir kampanya başlatılması lazım. Yerel esnafın fiyatlarının ulusal marketlerden uygun olduğunu ve sattığı ürünlerin ulusal marketlerden kaliteli olduğunu vatandaşlarımıza aktarılması lazım. Yerel esnafına sahip çık kampanyası ile ilgili görseller hazırlatılıp görsel ve yazılı basında yayınlatılması gerekmektedir. Fiyatların ve ürünlerin karşılaşıldığı broşürler hazırlanıp vatandaşlara dağılmalıdır. Yoksa sözle bu işler olmaz. Yerel esnafına sahip çık kampanyası için kurumlarla görüşülüp destek alınması gerekmektedir. Kurumlarımla ortak projeler geliştirilmelidir. Bizler, Allah nasip ederse göreve gelirsek yerel esnafına sahip çık kampanyası gerçek anlamda başlatacağız. Vatandaşlarımızı yerel esnafa dönmesi için önemli çalışmalara imza atacağız. Hiç bir zaman oy için göstermelik çalışmaların içinde olmayacağız” dedi.