‘Yerel esnafı destekleyin’

Elazığ Kuyumcular Esnaf Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, açıklamalarda bulundu.

Başkan Fikret Çakmakçı: “Yıllardır söylüyoruz yerel esnafı desteleyin. Milliyetçi duygumuz varsa önce yerli esnafımızı desteklemeliyiz. Ben burada sadece esnaf anlamında söylemiyorum. Bugün deprem konutları yapılıyor Ben şahsen bir tane Elazığlı firmanın gelip de ihale aldığını duymadım. Sadece bazı Elazığlı firmalar taşeron olarak var. Elazığ’ımızda bir sürü inşaat firması var hepsi bir birinden değerli. Elazığlı firma işi alsın ki Elazığlı çalışsın, Elazığlı firma alsın ki bizim esnafımızdan alış-veriş yapsın. Biz yerel esnafın desteklenmesinden taraftarıyız. Ben, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan beye teşekkür etmek istiyorum. Değerli başkanımız elinden gelen bütün gayretleri gösteriyor. Başkanımız ilimize gelen birçok şeyde öncülük etti”

“İŞLERİMİZDE ÇOK BÜYÜK DÜŞÜŞLER VAR”

Çakmakçı; “İlimizin en büyük şansızlığı Ocak ayında gelen deprem ve depremin ardından korona virüs şehrimizi olumsuz etkilemesi. Depremde şehrimizin yüzde 50’si etkilendi. Bu durumda ilimizi ekonomik anlamda çok sıkıntıya soktu. Depremin ardından tüm Dünyayı etkilen korona virüs ilimizi de etkisi altına aldı. Virüsten tüm sektörlerle gibi bizim sektörde çok etkiledi. Yaz sezonunda düğün nişan merasimlerinin çok olduğu dönemde bizler iş yapamadık. Yaz aylarında ilimize gelen gurbetçilerin çoğu gelemedi. Bu yaz sezonunda nişan ve düğünler tam anlamıyla yapılamadı. Vatandaşlarımız düğünlere gidemedi ve takı takamadı. Bu durum ister istemez sektörü daralttı. Altın fiyatlarının yüksek olması düğün sahiplerini çok zorladı. Düğün sahipleri dört tane bilezik alacağına iki tane aldı. Set alacağına kolye aldı. Korona virüs bizim işleri dörtte üç düşürdü. Bundan sonraki süreçte düğün sezonu bitti ekonomik sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Dünya çapındaki firmalarda işten çıkarmalar başladı. İşsizlik sayısı bir ülkede artarsa ülkelerin ekonomisinde bozulmalar olur” dedi.