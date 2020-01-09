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Giriş Tarihi : 09-01-2020 13:45

'Yerel basın kentlerin gelişimine önemli katkılar sunmaktadır’

Elazığ İş Kadınları Derneği  Başkanı Prof. Dr. Yasemin AÇIK, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

'Yerel basın kentlerin gelişimine önemli katkılar sunmaktadır’

Prof. Dr. AÇIK, mesajında gazetecilerin çok önemli bir kamusal görevi ifa ettiklerini vurgulayarak, “Basın çalışanları, toplumun yaşanan gelişmeler ve güncel konular hakkında bilgi ve haber alması için önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Gazetecilerin, toplumun doğru bilgiye ve habere ulaşması çerçevesinde ifa ettikleri bu görev kamusal bir görevdir. Bu görevlerini yerine getirirken gazeteciler, meslek sevgisi, fedakârlık ve özveriyle hareket ederek toplumun bilinçlenmesine, toplumsal gelişimin sağlanmasına da çok değerli katkılar sunmaktadırlar” dedi.

Basın çalışanlarının kamusal bir görevi yapmanın yanında aynı zamanda kamu ile kamuoyu arasında güçlü bağların kurulmasına da öncülük ettiklerini belirten Prof. Dr. Yasemin AÇIK, “Gazeteciler kamu ile kamuoyu arasında köprü işlevi görmektedirler. Bir yandan kamunun hizmet ve çalışmalarını kamuoyuna yani vatandaşa aktarırken diğer yandan kamuoyunun düşünce ve beklentilerini kamuya aktarmaktadırlar. Bu yönüyle de gazeteciler demokrasinin gelişmesine, halkın yönetime katılmasına ve kentlerin kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadırlar. Özellikle yerel basın içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen, büyük bir özveriyle kentlerin kalkınmasına, gelişmesine ve yerel demokrasi kültürünün güçlenmesine çok büyük katkı ve desteklerde bulunmaktadır. Bu vesileyle her imkân ve koşulda halkın haber alma ve doğru bilgiye ulaşması için ilkeli, tarafsız ve sorumluluk duygusu ile çalışan tüm gazetecilerin “ 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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