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Giriş Tarihi : 24-12-2019 15:36

Yenidoğan ölümlerinin en aza indirilmesi için eğitim

Elazığ'da yenidoğan ölümlerinin en aza indirilmesi amacıyla sağlık personeline yönelik eğitim verilmeye başlandı.

Yenidoğan ölümlerinin en aza indirilmesi için eğitim

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde bebek ve yeni doğan ölümlerinin en aza indirilmesi amacıyla doğum eyleminde görev alan sağlık personeline yönelik Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimi  (NRP) düzenlendi.Bir otelin konferans salonunda düzenlenen uygulayıcı eğitim programına bakanlık,İl Sağlık Müdürlüğü  idarecileri, Fırat Üniversitesi akademisyenleri ve sağlık personeli katıldı.

Programla, kadın doğum ve anestezi uzmanları, 112  Acil Komuta Merkezi ve kadın doğum servislerinde görevli hemşire, ebelerden oluşan 50 kursiyere eğitim verilmeye başlandı. 

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Atar  ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kurs Sorumlusu Dr. Hakan Uludağ eğitim süreci ve ele alınacak konular hakkında katılımcılara bilgi verdi. 3 gün devam etmesi planlanan eğitim sonrasında başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceği aktarıldı.

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