Yeniden Refah Partisi’nden bayramlaşma töreni

Yeniden Refah Partisi Elazığ teşkilatı bayramlaşma programı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi Elazığ Teşkilatı bayramın ikinci gününde bayramlaşma programında bir araya geldi.

Bayramlaşma programına Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Gül, İl Başkanı Ömer Ateş, Milletvekili Aday Adayları ile teşkilat mensupları katıldı.



Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Gül, Yeniden Refah Partisi iktidarında ikinci bir bayram yaşamayı temenni ederek, Bugün il teşkilatımızda bayramlaşma törenimizi gerçekleştiriyoruz. Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın öncülüğünde siyasette yeni bir döneme damgamızı vuruyoruz. 14 Mayıs seçimleri için tüm teşkilat mensuplarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu bayramı ülke olarak buruk bir şekilde kutluyoruz. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde yaşamlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. İnşallah Yeniden Refah İktidarında ikinci bir bayramı yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm milletimizin mübarek bayramını kutluyorum” dedi.