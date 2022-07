Yeniden Refah Partisi Kadın Kollarından ilçe ziyaretleri

Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Keban ve Baskil ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Genel Merkez Elazığ İl sorumlusu Deniz Zeren Kar, Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları İl Başkanı Terkine Kerti ve yönetim kurulu üyeleri Keban ve Baskil ilçelerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinlediler.

Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları teşkilatı Baskil’de Elazığlı şehidimiz Fethi Sekin’in kabrini de ziyaret etti.

Ziyaretler sonrasında açıklamalarda bulunan İl başkanı Kerti, Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları olarak çalmadıkları kapı, dokunmadık kalp bırakmayacaklarını söyledi.

“İLÇELERİMİZDE KAPI TARAMALARI, DERNEK, VAKIF VE SİYASİ PARTİ ZİYARETLERİ YAPACAĞIZ”

Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları İl Başkanı Terkine Kerti yaptığı açıklamada, “Erbakan Hocamızın yıllar önce söylediği küresel dış güçlerin, ülkemiz ve İslam alemi üzerinde oynanan oyunların bir bir gerçekleştiğini biz Yeniden Refah Partisi iktidarında ise bu oyunları bozarak Aile yapımızın temeline konulan dinamit niteliğindeki 6284 Sayılı Kanun, Süresiz Nafaka ve Çocuk Haczi gibi yanlış uygulamalara da bir an evvel son verecek Milli Görüş iktidarında bütün kanunlarımızı milletimizin ruhuna uygun yapacağız. Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları olarak üye stantları açarak ve her hafta ilimizde ve ilçelerimizde kapı taramaları, dernek, vakıf ve siyasi parti ziyaretleri yaparak çalmadık kapı dokunmadık kalp bırakmadık ve bırakmayacağız artık Yeniden Refah Partisi'nin var olduğunu, artık Umut var olduğunu bununla birlikte ciddi bir teveccühün ve partimizin her geçen gün üyeliklerinin arttığını görmekteyiz” dedi.