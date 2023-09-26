Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Bingöl’de

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Bingöl’e geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Bingöl’e geldi.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin düzenlemiş olduğu bir takım ziyaretler çerçevesinde Bingöl’e geldi. İlk olarak Solhan ilçesine giden Erbakan, burada esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Bingöl merkeze gelen Erbakan, Genç Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.