Yeniden Refah Partisi gençlerinden kan bağışı etkinliği

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Gençlik Kolları, “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” münasebetiyle Kızılay Kan Merkezi’nde kan bağışında bulundu.

Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yusuf Yılmaz önderliğindeki gençlik kolları üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kızılay kan merkezinde Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü nedeniyle kan verme etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında gençlik kolları üyeleri, kan bağışında bulunarak toplumda kan bağışının önemine dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yusuf Yılmaz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, kan vermenin hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sağlık sisteminin düzgün bir şekilde işleyebilmesi ve acil durumlarda hayat kurtarabilmesi için yeterli kan stokunun bulunması gerektiğini belirten İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yusuf Yılmaz; “Kan vermek birçok insanın hayatını kurtarabileceği gibi, bağış yapanlar için de sağlık kontrolü gibi avantajları bulunuyor. Bizler Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları olarak bu gün bu farkındalığı gerçekleştirdik. Gençlerin kan bağışına teşvik edilmesi çok önemlidir. Kan bağışı toplumsal bir sorumluluktur. Bu etkinliği gerçekleştirirken Yeniden Refah Partisi gençlerine Genel Başkanımız Sn. Fatih Erbakan ve Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sn. Melih Güner’in de selamlarını ilettik.” şeklinde konuştu.