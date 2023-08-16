Yeniden ilçe başkanı seçilen Özçelik mazbatasını aldı

CHP Elazığ Merkez ilçe Başkanlığı’nın 38’nci olağan kongresinde ikinci kez başkanlığa seçilen mevcut Başkan Ali Özçelik, birlik ve beraberlik içinde geçen kongre sonrası mazbatasını alarak çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen CHP Elazığ Merkez İlçe kongresinde güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı seçilen Ali Özçelik mazbatasını aldı. Özçelik, “ Bizim en büyük görevimiz Cumhuriyet Halk Partisi’ni layıkıyla temsil etmek ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaktır” dedi.

“MÜCADELEMİZİ TEK YUMRUK OLARAK SÜRDÜRECEĞİZ”

Mazbatasını almasının ardından Elazığ Adliyesi önünde konuşan ve birlik ve beraberlik vurgusu yapan CHP’li Ali Özçelik, “Çok değerli yoldaşlarımla birlikte her zaman vurguladığım gibi ilk hedefimiz birlik, beraberlik içerisinde çok çalışarak yerel seçimlerde başarıya ulaşmak olacaktır. Umudu birlikte yeşerteceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik, beraberlik ve dayanışma içinde tüm örgütümüzle yerelde ve genelde iktidar mücadelemizi tek yumruk olarak sürdüreceğiz. Ben çıktığımız bu yolda tüm yönetici arkadaşlarıma, aldıkları bu büyük sorumluluk için teşekkür ediyorum ayrıca bu şerefli ve onurlu görev için hepsini tebrik ediyorum. Bizim en büyük görevimiz Cumhuriyet Halk Partisi’ni layıkıyla temsil etmek ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı.