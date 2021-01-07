‘Yeniden adayım’

Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak açıklamalarda bulundu.

2021 yılında Karma Oda seçimlerinde yeniden aday olacağını söyleyen Albayrak; “2021 Karma odaya yeniden aday olacağım. Yakın zamanda adaylığımızı açıklayacağız. Çünkü neden adayım, biz Elazığ’da esnaflarımızın sahipsiz kalmasını istemiyoruz. Esnafımızın sahipsiz mi değil mi çok iyi biliyoruz. Biz şunu istiyoruz ki esnafımız durumu kötü olduğunda biz ona koşalım. Biz başkan olduğumuzda fon oluşturacağız. Esnafımız zor duruma düştüğünde o fondan esnafımıza destek olacağız. Esnafımıza çok güzel çalışma yapmayı düşünüyoruz”.

“ŞİMDİYE KADAR BİR TOPLANTI GÖRMEDİK”

Başkan Hakan Albayrak; “Biz deprem atlattık biz pandemi ile mücadele ediyoruz. Biz esnaf olarak oda başkanlarının bize destek olmasını istiyoruz. Giresun’da sel felaketi oldu. Orada krediler hibe oldu. Bize faizsiz kredi verildi. Bizde isterdik bu süreçte oda başkanları ayağa kalksın, bizleri savunsunlar isterdik. Esnafımızda bilsin yanında birilerinin olduğunu. Biz o insanı seçiyorsak esnafımız onun ne yaptığını bilsin. Sektör sektör toplantı yapsınlar. Biz şimdiye kadar bir toplantı görmedik. Bizi biri çağırıp da şu konuda sizlere yardımcı olduk söylediler. Biz hiçbir şey görmedik”dedi.