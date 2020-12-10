‘Yeniden adayım’

Uzun yıllardır Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkanlığını yürüten Nihat Bozkurt: 8-9 aydır kahvecilerin mağdur olduğunu ifade etti.

Başkan Bozkurt; “2022 yılında yapılacak oda seçimlerinde yeniden aday olacağım. Neden adayım, çünkü bu odaya emek vermişim. Tabi takdir esnafımızındır. Ben kendimi başkan olarak başarılı görüyorum. En başarılı başkanımda bence.18 yıldır ben odamın başkanıyım. Ben buraya başkan olup odayı teslim aldığımda iki tane kayıt defteri, bir tane karar defteri bir masa iki tane sandalye ve bir tane de daktilo devraldım. Personelimiz bile yoktu. Başarılı olduğumu neden söylüyorum. Şuanda iki elaman çalıştırıyoruz ve odamızın hiçbir yere borcu yok. Odamızın mülkiyetini aldık.500 esnafımızın muhasebesini tutuyoruz. Bunlar hizmettir. Biz kimin sayesinde buradayız esnafımızın sayesinde buradayız. Bir esnafımız gelsin desin odaya gittim küstün olarak odadan ayrıldım. Bir kişi yaz olsun kış olsun odamızın kapalı olduğunu söylesin”

“46 YILDIR KAHVECİLİK YAPIYORUM”

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkanı Nihat Bozkurt; “2002 yılında oda başkanı oldum.46 yıldır da kahvecilik mesleğini yapıyorum. Şuanda odamıza kayıtlı 859 esnafımız var.18 yıldır esnaflarımıza hizmet ediyorum. Elimizden geldiği kadar esnafımıza hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.