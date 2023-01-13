Yeni yılın ilk kuzuları dünyaya geldi 

Elazığ’da koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte, yeni yılın ilk kuzuları da dünyaya gelmeye başladı. Bununla birlikte üreticileri de tatlı bir telaş sardı.

Elazığ’da yeni yılla birlikte koyunların kuzulama dönemi başladı. Ocak ayı itibarıyla 2023’ün ilk kuzuları dünyaya gelirken, besicileri de tatlı bir telaş sardı. Emeklerinin karşılığını almaya başlayan besiciler, kuzularla adeta bir bebek gibi ilgileniyor. İlk defa kuzulayan bazı koyunlar yavrularına alışamazken, devreye üreticiler giriyor. Belli bir büyüklüğü ulaşan kuzular, ardından annelerinden ayrılıyor. Mart ayına kadar devam eden doğumların ardından kimi besici yaylaya çıkarken, kimi ise ağılda üretime devam ediyor.

"ZOR ŞARTLAR ALTINDA HAYVANCILIK YAPIYORUZ"

Küçükbaş besicisi Emin Kılıçtük, "Önceden doğum martta başlardı. Şimdi daha güzel; ocakta başlıyor, mart ayına kadar devam ediyor. Ardından ayrılma zamanı geliyor. Eskiden küçükken yaylaya çıkarıyorduk. Randıman alamıyorduk, şimdi güzel" dedi.

Yeni yılın ilk kuzularının doğmaya başladığını aktaran Şavaklılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve besici Nihat Şimşek ise, "Şavaklılar olarak hayvancılıkla uğraşıyoruz. Mesleğimiz budur. Zor şartlarda hayvancılık yapıyoruz. İlk kuzu doğduğunda annesi ilgileniyor. Genç olan ve yeni doğum yapan bazı hayvanlar kuzu ile ilgilenmeyebilir. Onunla da sürü sahibi ilgileniyor. Çok aksi ise ayrı yerde tutar. Genelde hayvan bir anne içgüdüsü ile kuzusunu besliyor. Besiciye kalan, sıcak tutmak ve annesini doyurmak. Doğumlar şimdi başladı. 2-3 ay içerisinde doğum biter. Ondan sonra kimisi yaylaya götürür, kimisi ise burada besiye tutar. Hayvancılık çok zor. Zor kelimesi biraz basit kalıyor. Çünkü gecesi gündüzü yok. Yaylada bile bazen haziranın ortasında karın yağdığı bile görülmüştür" diye konuştu.

