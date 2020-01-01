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Giriş Tarihi : 01-01-2020 14:39

Yeni yılın ilk bebeği ‘Emir Ali’ oldu  

Elazığ’da yeni yılın ilk bebeği 00.03’te dünyaya geldi.

Yeni yılın ilk bebeği ‘Emir Ali’ oldu  

Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez'de  Emir Ali ismi verilen yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın taktı.  

Elazığ’da 2020 yılının ilk bebeği Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde saat 00.03’te dünyaya normal doğumla geldi. Ömer (35) ve Meryem (33) Yıldız çiftinin 3’üncü erkek çocukları olarak dünyaya gelen bebeğe Emir Ali ismi verildi. 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez' de yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın taktı.

3’üncü çocuklarını dünyaya getirdikleri için mutlu olduğunu dile getiren Anne Meryem Yıldız, “ Yılın ilk çocuğu olduğu için vali bey de ziyaretimize geldi. 3’üncü çocuğumuz olduğu için de mutluyum.Çocuğumuz ile beraber çok mutluyuz” dedi.

Mutluluğunu aktaran Babaanne Nafiye Yıldız ise “  iki erkek bir de kız toplamda 3 torunum oldu. Allah, herkese de nasip etsin. Vali de bizleri ziyaret etti, hediyeler verdi. Allah, kendisinden razı olsun ve başımızdan eksik etmesin. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Aileyi, Vali Vekili Dönmez'in yanı sıra,  İl Jandarma Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk ziyaret etti.

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