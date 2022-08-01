Yeni Sulama Projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor

Elazığ İl Özel İdaresi şehir genelinde sulanabilir tarım alanlarını artırmak amacıyla sulama projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilimizin sulanabilir tarım alanlarını artırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak adına uygulanan projelere bir yenisi daha eklendi.

Merkez Sarıkamış Köyünde 2022 yatırım programı kapsamında hayata geçirilen Değirmen Yolu Sulama Suyu Projesinde toplam sulanabilen alan 300 dekar iken projenin gerçekleşmesi ile birlikte sulanan alan beş kat artırılarak 1500 dekara çıkarılmış oldu. Projeden faydalanacak hane sayısı ise 70’e ulaştı. Yeni sulama projesinin gerçekleşmesi ile daha çok tarımsal alan sulamaya daha çok üretici suya kavuşmuş oldu.

Sarıkamış Köyü’nde hizmete alınan yeni sulama projesi ile sulamaya açılan arazilerde her türlü sebze üretiminin yanında, şeker pancarı, kavun, karpuz, buğday, arpa gibi çok çeşitli ürün yetiştirilebilecek. Proje ile Sarıkamış Köyü’nde aynı zamanda daha modern sulama sistemine geçilmesi sağlandı. Sulama suyu yetersizliğinden dolayı üretim yapılamayan alanlarda yeniden üretime geçilmeye başlandı.

Elazığ İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada Elazığ genelinde planlanan tarımsal sulama projelerinin hizmete açılması için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği belirtilerek; “ Yatırım programında yer alan sulama projeleri gerçekleştirilen çalışmalar bir bir hizmete açılmaktadır. Yeni sulama projeleri hayata geçtikçe daha çok tarımsal alan daha çok üreticimiz suya kavuşturmaktadır. Yapılan çalışmalar ile şehrimizde tarımsal üretimin payı artırılarak yerel kalkınmaya katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Elazığ İl Özel İdaresi tarımsal üretimi desteklemek amacıyla her zaman üreticilerimize destek olmaya ve alt yapı projelerini hayata geçirmeye devam edecektir.” denildi.