‘Yeni seçim kanunu Cumhur İttifakının sonu olacak’

İş insanı ve İyi Parti Milletvekili, aday adayı Yüksel Ercan, Ak Parti ve Ortağı tarafından meclise getirilen yeni seçim sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan yeni seçim kanununun Cumhur İttifakını oluşturan partilerin tükenmişliğinin bir itirafı ve çırpınışı olduğunu dile getiren Ercan, bu yasa, düşünülenin ve hesap edilenin aksine Ak Parti ve Ortağı’nın hezimetiyle sonuçlanacağını ifade etti.

Geçmişten bugüne kendi lehine bir sonuç elde etmek amacıyla seçim kanunuyla oynayan ve kendi lehine sonuçlar elde etmek amacıyla yasa değiştiren partilerin hep kaybettiklerine dikkat çeken Ercan şunları söyledi:

“Yakın siyasi tarihimizdeki uygulamalar ve yaşananlar da gösteriyor ki, kendi lehine sonuçlar elde etmek amacıyla seçim kanununda değişiklik yapan siyasi partilerin tümü halkımız tarafından sandıkta cezalandırılmış ve tersi bir sonuçla mağdur edilmesi planlanan siyasi partiler sandıktan zaferle çıkmışlardır. Ak Parti ve Ortağı, halk nezdinde kaybettikleri güven ve desteği yeniden kazanmanın yollarını aramak yerine, seçim sistemiyle oynayarak rakiplerini zor durumda bırakmak gibi bir yanlışa düşmüşlerdir. Halkımız bu konuda hükümetin attığı adımların asıl amacını ve asıl maksadını görüyor ve bu haksızlığa tepkisini sandıkta vermeye hazırlanıyor.”

Başta İyi Parti olmak üzere Millet İttifakını oluşturan partilerin ülkemizde yaşanan ve halkımızı perişan eden sorunları çözmede bir umut olarak gördüğünü, yanlışlara dur demek için halkımızın sandığı sabırsızlıkla beklediğini dile getiren İyi Parti Milletvekili aday adayı Yüksel Ercan, bu yasa her ne kadar Millet İttifakı’nı zor duruma düşürme amacıyla çıkarılmış olsa da milletin feraseti ve iradesine çarparak Cumhur ittifakına sandıkta büyük bir hezimet yaşatacağını ifade etti.