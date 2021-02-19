Yeni sanayi sitesinde kimlere dükkan verilecek?

Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve Oto Onarımcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

“ESNAF OLANA İŞYERİ VERECEĞİZ”

Başkan Tükoğlu; “Yeni yapılacak sanayi sitesinde dükkân almak için talepler çok ama herkesi yazmıyoruz. Esnaf olmayanları kesinlikle yazmıyoruz. Sanayi sitesinde ve ya çarşıda esnaf olanlarla bu projeyi yürütüyoruz. Esnaf olmayan dükkân verdik mi bu sanayi sitesi gibi esnaflarımız boşta kalır. Hiç kimse dükkân alamaz. Parası olan dükkân alır. Bizim esnaflarımız mağdur olur. Zaten yüzde 80 esnafımız perişan durumda şuanda. Dükkân sahipleri kira olarak iki katı para istiyor. Bu kadar para istemelerinin nedeni dükkân az olmasından kaynaklanıyor. Esnaflarımızda mecbur istenilen kira bedelini ödüyor. Çünkü başka sanayi sitesi yok. İnşallah bu sıkıntıyı gidereceğiz”.

“SEKTÖREL SİTELER OLACAK”

Mehmet Türkoğlu; “Yeni sanayi sitemizde her sektör kendi yerinde olacak. Örneğin oto onarımcılar aynı yerde olacak, mobilyacılar aynı yerde olacak en son kısımda da hurdacılar olacak ki düzen bozulmasın. Yeni yapacağız sanayi sitemizde bölüm bölüm sanayiler olacak”dedi.