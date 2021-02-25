‘Yeni sanayi sitesi 2.100 dönüm olacak’

Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve Oto Onarımcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

Türkoğlu; “Yeni Sanayi Sitemiz tam olarak Keban Yolu ve Pertek Yolunu birleştiren Çamyatağı denilen mevkide olacak. Devletimize ait köy merası, hazine arazisi 2.100 dönüm arsa da sanayi sitemizi yapacağız. Bu arazilerin içinde 500 dönüm şahıs arazileri bulunmaktadır. Bu alanda arazisi bulanan şahıslarla görüştük. Bu vatandaşlarımıza arazileri karşılığında sitemizde işyeri vereceğiz. Vatandaşlarımızın çoğuyla anlaşma sağladık”.

“TÜM DONATILAR OLACAK”

Beştepe Modern Karma Sanayi Sitesi hakkında bilgiler veren Başkan Türkoğlu; “Yeni sanayi sitemizde; otel, çıraklık okulu, banka, PTT, kargo, cami, restoranlar, market, sağlık merkezi, noter, oto parklar, güvenlik merkezi, sosyal tesisler ve yeşil alanlar olacak. Bu yaza yeni sanayi sitemize başlamayı düşünüyoruz. İki yıla yakın bir sürede de biz yeni sanayi sitesini de bitirmeyi düşünüyoruz” dedi.